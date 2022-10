“Ho visto morire una persona davanti a me” | il calciatore del Monza Pablo Marì racconta quanto accaduto ad Assago

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) È entrato nel supermercato all’interno del centro commerciale Milanofiori die ha iniziato a colpire, senza alcun raziocinio logico, le persone che si trovavano all’interno della struttura per fare spesa. Il bilancio finale di questa tragedia è di 5 persone ferite e un morto, uno dei dipendenti del Carrefour che è stato colpito alla gola dalla furia impazzita dell’uomo. Tra le persone ricoverate in ospedale c’è anche ildel, colpito alla schiena mentre spingeva il carrello con il suo bambino. “Caro, siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto” Adriano Galliani — AC(@AC) October 27, ...