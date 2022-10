Henry Cavill nel nuovo film di Guy Ritchie sulla Seconda guerra mondiale

Leggi su screenworld

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ed Eiza González guideranno il cast deldi Guy, intitolato The Ministry Of Ungentlemanly Warfare. Il regista britannico ed il produttore di Top Gun: Maverick, Jerry Bruckheimer, hanno arruolato le star di Superman e Baby Driver per lo spy-movie che Black Bear International ha finanziato e sta lanciando per le vendite mondiali. Come riportato in esclusiva da Deadline, la produzione deldovrebbe iniziare a gennaio, in Turchia. The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, ispirato ad eventi reali, sarà incentrato sull’organizzazione segreta del Primo Ministro britannico Winston Churchill e dello sceneggiatore di James Bond Ian Fleming. Le tecniche di ...