Henry Cavill ed Eiza González star di The Ministry of Ungentlemanly Warfare diretto da Guy Ritchie

sta vivendo un periodo particolarmente fortunato della sua carriera: dopo aver confermato il suo ritorno nel ruolo di Superman, l'attore britannico è stato inoltre scelto come ...Il recente cameo post - credit di Black Adam , seguito dagli annunci ufficiali in merito al suo ritorno come Superman , hanno messo nuovamenteal centro dei riflettori. Parlando del suo ritorno con il mantello rosso, sul red carpet di Enola Holmes 2 , l'attore ha rivelato di avere una "visione fiduciosa" in merito al personaggio ...L'attore inglese ha mostrato tutto il suo entusiasmo riguardo la sua futura collaborazione con il neo presidente dei DC Studios.L'attore ha svelato quelli che, secondo lui, sono i 3 elementi che andrebbero portati al cinema per quanto riguarda il personaggio di Superman.