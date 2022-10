Halloween in tv | i film imperdibili della notte più spaventosa dell’anno

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Se avete passato l’età accettabile per fare dolcetto o scherzetto, se l’idea di travestirvi non vi piace e nemmeno quella di girare per locali e feste a tema, il vostrosi appresta ad essere non molto dissimile dai precedenti, quando la pandemia vi (ci) ha costretti sul divano davanti alla tv: preparate allora i pop corn e un bel po’ di sangue freddo, perchè anche quest’anno la programmazione televisiva a tema è molto interessante e adatta solo a stomaci forti… LEGGI ANCHE –2022, come trascorrere il weekend tra degustazioni, musei ed eventi Partiamo dalle tv generaliste: su Mediaset 20 alle 21 va in onda un classicone, “”, l’undicesimo capitoloserie horror dedicata ade sequel diretto di– Ladelle ...

In uscita per, dal 31 ottobre al 2 novembre , arriva in sala per Nexo Digital ilche ha aperto lo scorso Festival di Cannes, Cut! Zombi contro Zombi . Un remake allo stesso tempo ...... Salty waves: come si realizzano le onde tra i capelli più belle dell'estate2022, ... Sarah Jessica Parker nel'Hocus Pocus 2' (Disney) Viste già su diverse celeb, come Chiara Ferragni e ...Ecco allora che il lungo corridoio del Belvedere immaginato come un viaggio iniziatico per diventare streghe con una scenografia ispirata al film Suspiria di Dario Argento. Il finale è nel salone ...Trucco da vampiro, strega, scheletro o zombie: ecco le idee semplici e veloci con le immagini a cui ispirarsi per ricreare un make up di Halloween ...