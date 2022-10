Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora | cos’è successo e video

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Che sarebbe stata una puntata difficile Alfonso Signorini lo aveva preannunciato ai concorrenti ad inizio serata, in pochi però pensavano potesse avere un epilogo del genere. Le ultimedalla casa delVip fanno riferimento all’appuntamento di ieri, giovedì 27 ottobre. A seguire le notiziesulla dodicesima puntata del reality show di Canale 5, in onda il lunedì e il giovedì in prima serata. Chi è stato eliminato al televoto tra Pamela Prati, Giaele De Donà, Amaurys Perez e George Ciupilan? E chi invece ha dovuto abbandonare, a sorpresa, ilal termine di un televoto flash? Ecco quanto è accaduto ieri sera, con i miglioridella serata. Ledel ...