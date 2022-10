Grande delusione per Sonia Bruganelli | “Invidiosa | incapace” | il finale è amarissimo

Leggi su specialmag

(Di venerdì 28 ottobre 2022)mette una pezza dopo le critiche taglienti, ma il pubblico del “GF Vip” non perdona.(fonte youtube)La biondissima e pungentesta vivendo un evidente riscatto rispetto alla precedente edizione del “GF Vip”. La caustica opinionista, infatti, non è più minacciata dalla rivalità di Adriana Volpe durante le dirette del format, e si esprime liberamente, sviscerando le tematiche più scomode nel format. Uno dei temi caldi di questa settima edizione verte certamente sui duelli in punta di fioretto intercorsi con l’influencer Elenoire Ferruzzi. L’icona LGBTQ l’aveva in passato messa alla berlina a causa del suo neo sopra le labbra, e di rimandol’aveva sfidata a proseguire nel gioco, a dispetto ...