Governo | Orlando | ' signor presidente? P Chigi affronta emergenze Paese'

...via Cadore a Gallarate non si sarebbe potuto realizzare un supermercato perchè il piano di... il gup conferma il patteggiamento a 4 anni e 10 mesi di CaianielloMastrillo...dei bottoni presentandosi come l'unica forza responsabile in grado di farsi carico deldel ... Guerini, Orfini,, De Luca, Emiliano, capicorrente e "notabili" con le loro liste di ...Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Con il nuovo corso, Palazzo Chigi affronta la principale emergenza del Paese. Bene”. Così Andrea Orlando del Pd su twitter postando la lettera di palazzo Chigi su ‘il sign ...Tanti panificatori arrivati da ciascuna delle dieci province della Toscana si sono ritrovati in piazza dei Ciompi a Firenze per lanciare un grido di aiuto ...