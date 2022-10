Governo | lunedì 1 novembre accordo e nomina dei sottosegretari I nomi in pista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Giorgia Meloni vuolerli nel Cdm che molto probabilmente sarà convocato per(domani il pre-consiglio, perché ad alcuni ministeri va cambiato il nome), quindi sia in FdI sia nelle forze alleate ogni nodo va sciolto nel fine settimana. L'articolo proviene da Firenze Post.

... che iluscente ha messo a punto solo nella parte tendenziale: il quadro programmatico, per il quale si attendono gli ultimi dati dell'Istat sul Pil nel terzo trimestre in calendario, ...7 e martedì 8 novembre il vertice dei Capi di Stato e diCOP27 a Sharm El - Sheikh, poi martedì 15 e mercoledì 16 novembre il vertice G20 a Bali Saranno giorni intensi per il nuovo ...