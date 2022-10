Governo | flat tax | cos’è | come funziona | a chi si applicherà

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Latax, quella vera, quella che sostituirebbe gli scaglioni dell’Irpef, difficilmente si potrà mai fare, al netto delle promesse elettorali. Ha due problemi sostanziali: costa tantissimo, perché erode buona parte del gettito attuale e fa perdere al sistema qualsiasi progressività, diventando molto probabilmente incostituzionale. Il rischio è di violare l’articolo 53 della Costituzione: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”. Si chiama tassa piatta, del resto, proprio perché appiattisce il prelievo fiscale e lo rende uguale per tutti, in percentuale sul reddito, indipendentemente da quanto si guadagna. Quando si parla ditax in relazione ai programmi delMeloni, ci si deve attenere ...