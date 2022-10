Governo | Calenda | ' e Meloni altezza serenissima? una cosa tradizionale identitaria'

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Ma se tagliassimo la testa al toro e ripristinassimo direttamente i titoli nobiliari regali che non hanno genere:; Von Der Leyen,Reale e Imperiale…e via dicendo. Una bella roba". Così Carlosu twitter.

E ha attaccato direttamente Matteo Renzi e Carlo: 'Saremo sempre disponibili a coordinarci ... 'Chi vuole fare il Cavaliere Solitario giocando da solo non mette in difficoltà il. Solo ...Ildi destra può stare tranquillo, il centrosinistra è alle prese con ben altre imprese e ... Leggi anche Vicepresidenze delle Camere,contro Pd e M5S: 'Hanno un patto per dividersi le ...Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "Ma se tagliassimo la testa al toro e ripristinassimo direttamente i titoli nobiliari regali che non hanno genere: Meloni, Altezza Serenissima; Von Der Leyen, ...Dopo lo show di Renzi al Senato, che ha fatto sorridere anche i banchi del governo, Calenda prende le distanze: avrei detto altre cose, E'"chiaro che all'interno di una linea comune (opposizione ragio ...