Governo al lavoro su manovra e squadra Von der Leyen | Italia un modello per il Pnrr

- Al primo punto la legge di bilancio, da presentare a Bruxelles entro novembre, che dovrà affrontare il tema della crisi energetica. Pronto un decreto ponte per prolungare le misure - ......alla marcia su Roma e sfilò accanto a quelli che poi sarebbero diventati i ministri del... Come riporta Agi , la scoperta è stata fatta grazie aldi Tony Saccucci , regista e dottorando ...Saranno forse un autunno e un inverno difficili ma non possono bastare le occupazioni di 2 atenei romani per evocare lo spettro dell'Autunno caldo ..."Oggi entriamo in una nuova fase della nostra storia, una storia di opposizione. Anche questo elemento di condivisione deve diventare sempre di più parte integrante del nostro modo di essere. (ANSA) ...