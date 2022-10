Global Teacher Prize | cinque italiani presenti a Lisbona al primo summit europeo

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si è svolto a, in Portogallo, dal 7 al 9 ottobre scorso, ilincontro internazionaledegli ambasciatori del più importante riconoscimento mondiale relativo ai docenti, il, noto come il Nobel dei docenti. In rappresentanza dell’Italia hanno partecipato ben 5 professori che negli anni si sono classificati tra i primi al mondo. L'articolo .