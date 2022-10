Gli studenti vanno a raccogliere le olive | giustificati | la docente non li interroga “Meglio dell’alternanza scuola-lavoro”

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 28 ottobre 2022) L'idea di un'insegnante, così come segnala l'Ansa, fa discutere:lecon i nonni o con i propri genitori e ottenere in cambio un giorno di 'clemenza'. Gli alunni così sarannodalladi Scienze che la mattina dopo non li interrogherà. L'articolo .