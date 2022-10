Gli asinelli sardi e il museo del mare di Milazzo in tv

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si parlerà anche de piccoli falchi liberati al Cras Stella del Nord nella puntata del 30 ottobre di “Dalla parte degli animali” su Retequattro Si chiamano Fantozzi, Nerina, Marchesa, Frida, Spanedda Fiocco, Javier e e sono solo alcuni dei dolcissimi– “buricchi” in sardo – allevati con amore a Carloforte. Da un’oasi all’altra, ecco il MuMa, undie cielo dove “lavora” Marino Carmelo Isgrò, in perpetua missione per salvare le creature marine con le sue numerose iniziative. Nel Cras Stella del Nord s’accende l’emozione: due gheppi – due piccoli rapaci del genere falco – Sira e Jasmine, spiccheranno il volo in libertà dopo essere stati accolti e curati. Festa grande anche questa domenica, dunque, sintonizzandosi su Rete 4, per non perdere la prossima puntata di Dalla Parte degli animali. ...