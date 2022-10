Gli abitanti di questo posto sono rimasti senza parole | non era mai successo

IL GIORNO

... in 133mila ed è la seconda causa di disabilità dopoincidenti stradali. Oltre ai giovani, sono ... Con una prevalenza in Italia di 215 casi ogni 100 mila, la SM risulta avere un impatto ...... stimolati dalle storie deglidel posto e dalle leggende e tradizioni del luogo. La compagnia ha occupatospazi all'aperto per le prove (in particolare Villa Imperiale, Via Torti e ... Controllo del Vicinato: partono i corsi per gli abitanti Gli abitanti di questo posto sono rimasti senza parole, poiché non era mai accaduto un evento del genere in questa zona ...Gli USA possiedono dei piccoli e isolati ‘territori d’oltremare’, da Puerto Rico alle isole Vergini, da Guam alle Marianne, fino alle Samoa.