Giugliano piange Ines | morta la “stilista degli angeli”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lutto aper la tragica scomparsa di, notadi 46 anni. Secondo quanto si apprende, la donna èa causa di un terribile male. Da tempo la 46enne era in cura ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Lascia marito e figli piccoli. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Il Meridiano News

...dell'ospedale San Giuliano di, troppo gravi sono risultate le ferite riportate, soprattutto all'addome, in seguito al violento impatto. Dolore e sgomento nel comune napoletano che......Cup" lancerà un messaggio forte di fratellanza e vicinanza ad un popolo che ogni giornoi ... Claudio Fenucci (Amministratore Delegato Bologna), Manuela(Calciatrice Roma Femminile e ... Tutta Giugliano in lutto, Ines muore a 46 anni: stroncata da un terribile male Bottiglie lanciate in piazza Gramsci e una ragazzina picchiata in piazza Matteotti. Fine settimana segnato dal bullismo e violenza minorile nel centro storico di Giugliano. Come hanno segnalati alcuni ...