Giovane tirocinante denuncia violenza da parte di un infermiere all' Umberto I di Roma

Leggi su agi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) AGI - Unè statoto con l'accusa di aver abusato di unain uno sgabuzzino del PoliclinicoI di. L'episodio è avvenuto due notti fa. L'uomo, dopo essere stato ascoltato dalle forze dell'ordine, è stato rilasciato. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei fatti. "Non appena informato del gravissimo episodio ho chiesto all'azienda ospedaliera universitaria PoliclinicoI di adottare provvedimenti immediati e proporzionali alla gravità dell'accaduto. Andrà coinvolto anche l'ordine professionale per assumere tutte le opportune iniziative. Si è tradito il codice deontologico ed è inaccettabile. Alla vittima deve essere dato tutto il sostegno di natura psicologica e di tutela legale. L'azienda deve ...