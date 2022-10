Giorno dei defunti alla mostra di Frida Kahlo

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Mese importante novembre per l’esposizione della pittrice messicanain corso a Torino al Museo Storico Nazionale d’Artiglieria all’antico Mastio della Cittadella. Si comincerà il 2 novembre con l’iniziativa per la celebrazione deldei, festività molto sentita in Messico, con un biglietto ridotto. Poi arriverà l’ambasciatore del Messico, Carlos Garcia de Alba