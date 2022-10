Giornaloni in ginocchio dalla Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 ottobre 2022) È un riflesso pavloviano per il potere. Un pezzo della stampa italiana – un bel pezzo, si direbbe – ogni volta che viene nominato un presidente del Consiglio, che sia rosso o nero o ricco o povero o professore o cavaliere o donna di partito spezza tutte le matite precedenti per misurarsi in nuove agiografie. Metterli in fila fa spavento. Da ributtante sovranista a statista come Draghi. Quanta bava per Giorgia. Come con tutti i potenti di turno Il 26 ottobre mentre i giornali di destra celebravano il discorso di destra di Giorgia, Verderami sul Corriere (che vorrebbe essere il giornale dei progressisti) sottolineava invece il “sano pragmatismo”, la “presa d’atto del principio di realtà”, la “responsabilità”, l’“ortodossia”, e la lontananza dall’“armamentario ideologico del sovranismo”. È lo stesso Corriere della Sera che nei giorni ...