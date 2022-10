Giornalisti di Repubblica in sciopero contro il direttore Molinari | “Piano di riorganizzazione raccontato a un giornale e non alla redazione”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Idisono infino alle 19 di sabato per protestailMaurizio. Il quotidiano non sarà in edicola e il sito non verrà aggiornato. Una nota dell’assemblea esprime “incredulità e indignazione per le dichiarazioni delche costituiscono una grave offesa all’intero corpo redazionale, di cui vengono sminuiti l’impegno e la professionalità”. Il riferimento è al fatto che “un sommariodieditoriale vienein un’intervista a una rivista di settore (Prima comunicazione ndr) senza che sia mai stato presentato, nei suoi dettagli e nelle sue implicazioni, prima al cdr e poi, come invece ...

