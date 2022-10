Giorgia Meloni e la polemica su ' Il Signor Presidente' | la sua risposta social | ' Fate pure | io mi sto occupando di bollette | tasse e lavoro'

'Per opportuna informazione si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: 'Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On.''. È apparso in una comunicazione, indirizzata 'a tutti i ministeri' dal nuovo segretario generale di Palazzo Chigi , Carlo Deodato. Una nota che ha scatenato le polemiche sul web, ...E si muove il premierche oggi ha avuto un primo confronto sul tema con il presidente tedesco Olaf Scholz. Batte bandiera tedesca la Humanity 1 (la Ocean Viking è invece norvegese, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...ROMA - "Leggo che il principale tema di discussione di oggi sarebbe su circolari burocratiche interne, più o meno sbagliate, attorno al grande tema di ...