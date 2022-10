Giorgia Canton | online il video di “Com’era avere vent’anni” in finale al Premio Bianca d’Aponte

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 28 ottobre 2022) BELLUNO – Arriva sulle piattaforme social ilufficiale di “”, il singolo di, scritto dalla stessa artista, prodotto da Davide De Faveri, registrato al Terzo Mondo Studio di Paiane a Belluno e masterizzato da Fabio Trentini. La canzone è inal. Il brano è stato scritto lo scorso anno sui gradini della casa in provincia di Verona in cui è cresciuta. Quegli stessi gradini su cui si sono sedutie suo fratello Riccardo il primo giorno di scuola. La cover del brano è stata scelta proprio per questo motivo, un nuovo inizio, il primo giorno di scuola, il primo passo di un cammino. “Sono tornata qui, nella mia casa di bambina in ...