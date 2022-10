Ginnastica artistica | Mondiali Liverpool 2022 | le italiane e gli italiani in gara

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Al via ididi, che assegneranno i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Dal 29 ottobre al 6 novembre la M&S Bank Arena ospiterà circa 550 ginnasti provenienti da 75 Paesi, in rappresentanza di 24 squadre femminili e maschili e di singoli ginnasti specialisti dell’All Around e degli attrezzi. Novità in casa Italia: le Campionesse europee dovranno fare i conti con gli infortuni di Asia D’Amato e Angela Andreoli, che non partiranno insieme alla squadra, e al loro posto il Direttore Tecnico Enrico Casella ha convocato Manila Esposito e Veronica Mandriota. Confermatissime Martina Maggio, Alice D’Amato e Giorgia Villa, mentre Elisa Iorio torna in gruppo dopo i problemi fisici ma dovrebbe ricoprire il ruolo di riserva. In campo maschile, Nicola ...