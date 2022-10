(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiin casa GG5 per ladi. La squadra di Lorenzo Nitti, domani alle 16, scenderà in campo al PalaLivatino per la sesta giornata di campionato: Iordache (Vasto) e Sodano (Bologna) saranno gli arbitri del match, Crincoli (Termoli) il crono. Prima di analizzare la vigilia, Ciro Caliendo torna sull’emozione della sua prima marcatura in A2 contro il Manfredonia di venerdì scorso. «Fare gol è sempre bello, ma la gioia per la prima rete in A2 è stata incredibile: mi ripaga di tutti i sacrifici fatti per arrivarci». Ora, però, testa al. «La partita sarà sicuramente complicata – dice – perché loro hanno una buona squadra, giocano in un campo più ...

GG Team Wear Benevento 5, tutto pronto per la trasferta di Capurso Una trasferta difficile, come ci si aspettava: finisce in parità una bella partita tra due squadre di valore, GG Teamwear Benevento e Vitulano Drugstore C5 Manfredonia. Tre reti a testa nell'anticipo ...A poche ore dal fischio d'inizio, Gianmarco Cerrone parla prima dell'eliminazione di martedì in Coppa Divisione per mano del Real San Giuseppe, al termine di un match incredibile. «Il rammarico è fort ...