GF VIP | Nikita Pelizon | la sorella Jessica la attacca «Sono stanca di…» | l’accusa è pesante

Leggi su donnapop

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ieri sera, durante la puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha mostrato ail post Facebook di sua madre, in cui le lanciava una frecciatina in merito ai pasti che cucina. Come sappiamo, la gieffina ha sempre dichiarato che nella sua famiglia ci fossero strani equilibri e che sua mamma cucinasse solamente...