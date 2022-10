Gf Vip | Elenoire Ferruzzi eliminata al televoto flash Signorini | «Sono incavolato nero»

La dodicesima puntata del Grande Fratello7 inizia col botto e senza perdere tempo Alfonso Signorini parte con l'argomento caldo della settimana:Ferruzzi . Il conduttore, prima di chiedere il collegamento con la Casa, annuncia ...È precipitata in fretta la situazione perFerruzzi al Gf7 . La concorrente, messa alle strette per i suoi comportamenti con Daniele Dal Moro , ha ricevuto una valanga di critiche in diretta da Alfonso Signorini e Sonia ...Gli spettatori del Grande Fratello Vip non hanno avuto dubbi: Elenoire Ferruzzi, passata al televoto flash per le frasi su Nikita Pelizon, è stata ...Elenoire Ferruzzi eliminata dalla casa del GF Vip 7 dopo gravissime parole contro Nikita: la decisione del pubblico.