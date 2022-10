GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo | “Mi ha rovinato la vita”

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Dopo che nella puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda giovedì 27 ottobre 2022 sono stati mostrati i video in cuiparlava con Charlie Gnocchi del suo interesse nei confronti di Antonino Spinalbese,Donnamaria è rimasto malissimo e ha rifiutato i successivi abbraccia dalla ragazza, che si è arrabbiata. A far infuriare anche di piùè stato però il fatto che in studio e sui socialsia passato da vittima e lei da carnefice. GF Vip 7,interrompe la storia conDonnamaria “Ho sbagliato tutto. Non mi dovevo avvicinare a nessuno” ha sbottatoFiorelisi parlando con altri concorrenti. “Dovevo stare da sola, come sempre nella” ha ...