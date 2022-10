Calciomercato.com

Sabato alle ore 16:15 ilaffronterà il Brescia al Ferraris. I rossoblù sono reduci dal successo esterno contro la ... possibile vedere da subito Puscas , ma è più probabile che cone ...Albastano venti minuti per ribaltare la partita del Liberati. " Il Grifone ha mostrato i ... Badelj è parso in crescita,a corrente alternata, Frendrup meno intenso del solito ma ... Genoa, Gudmundsson può saltare il Brescia. Si scalda Puscas Con una rosa larga e competitiva la parola “emergenza” al Genoa non si dovrebbe mai pronunciate. Eppure stavolta i problemi a Blessin non mancano per affrontare il Brescia. I punti interrogativi di fo ...Illude Favilli con il gol dell’ex del vantaggio, ma nella ripresa bastano due minuti a Coda per ribaltare tutto, è stop per le Fere. Era cominciata bene. Ma è finita male, 2-1 per il Genoa, al Liberat ...