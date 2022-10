Gender – Coghe | “Su pressione dell’Ufficio Lgbt | Gualtieri sfratta le associazioni Pro-Family’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Massima solidarietà all’associazione ‘Non si Tocca la Famiglia’, organizzatrice del convegno contro l’ideologiache si sarebbe dovuto svolgere oggi in Campidoglio nella Sala della Protomoteca, ma che è stato vergognosamente censurato e “to” dalla Giuntasudell’ex presidente delle Famiglie Arcobaleno Marilena Grassadonia oggi a capo del cosiddetto “Ufficio” del Comune. Un ufficio che, evidentemente, ha il compito di imporre un pensiero unico sulle istanze politicheqia+ e di discriminare chi la pensa diversamente. Il Campidoglio dovrebbe essere la casa di tutti i cittadini e non la sede succursale della LobbyQIA+ in cui la sta trasformando”. Così Jacopo(nella ...