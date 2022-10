TGCOM

commenta Il costo delpuò essere abbattuto installando un rigassificatore in Emilia Romagna. Ne è convinto il presidente della Regione, Stefano. 'La Toscana ha già detto sì al rigassificatore, noi lo faremo ......dove si era ultraspecializzata nella rottura sistematica dei marroni al povero Stefano...specifico e cioè riferendosi unicamente alle segreterie europee per la questione del prezzo del... Gas, Bonaccini: "Presto ok al rigassificatore, è bisogno Paese" Il costo del gas può essere abbattuto installando un rigassificatore in Emilia Romagna. Ne è convinto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "La Toscana ha già detto sì al rigassificatore, no ...Si è chiusa con un parere favorevole unanime accompagnato da alcune prescrizioni, la Conferenza dei servizi per l'autorizzazione del rigassificatore di Ravenna. (ANSA) ...