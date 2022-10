Gallipoli | otto Daspo ad ultras per insulti sessisti alla presidente

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Andrea Valentino, Questore di Lecce, ha emessonei confronti di altrettanti sostenitori del. Questi, durante il match dello scorso 20 febbraio contro il ‘Parmhaclub Spartan Legend Ginosa’, gara valevole per il campionato regionale di Promozione, esposero uno striscione dal contenuto sessista, intonando cori e slogan diffamatori e insultanti contro ladel ‘Football’, Paola Vella. I provvedimenti hanno una durata dai 2 ai 5 anni, a seconda della gravità dei fatti contestati. SportFace.

