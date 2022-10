Galliani | “Monza sotto shock per Pablo Marì | chiesto il rinvio contro il Bologna”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Sono ore molto difficili per il, la squadra èdopo l’accoltellamento al difensore. Il grave episodio si è verificato nella serata di giovedì, lo spagnolo si trovava nel centro commerciale di Assago in compagnia di moglie e figlio. Il calciatore è stato colpito alla schiena da un uomo di 46 anni con problemi psichici, il bilancio è di un morto e quattro feriti. E’ stato decisivo anche l’intervento dell’ex difensore Massimo Tarantino, capace di fermare l’aggressore.non è mai stato in pericolo di vita, ma è rimasto ferito. Il calciatore è statoposto ad intervento chirurgico ai muscoli della schiena e dovrà rimanere a riposo. Gli ultimi dettagli sono stati svelati da Adriano. “Lo ha ...

