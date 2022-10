Gabriel Garko verso il ritiro da Ballando | cosa dicono gli esami medici

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ildidacon le Stelle sembra essere dietro l'angolo. Nelle scorse ore il concorrente si è infortunato al braccio durante le prove ed è stato sottoposto ad una serie di accertamenti presso una clinica romana. Gli esiti deglinon fanno ben sperare, la situazione è abbastanza grave tanto da compromettere il suo percorso a2022. In un video pubblicato sul profilo Instagram, il manager diha dichiarato che le condizioni del suo assistito sono delicate: «è rientrato con me, è qui, sta riposando, la situazione non è delle migliori perché è sotto sedativi, pieno di dolori. Bisognerà aspettare altri accertamenti per avere una giusta diagnosi perché ...

Partecipazione a rischio per, che durante gli allenamenti in preparazione delle nuova puntata di Ballando con le stelle si è infortunato un braccio. A rendere nota la notizia è Milly Carlucci , che in queste ore ha ...Una bella doccia fredda per Milly Carlucci , che potrebbe ritrovarsi presto costretta a dire addio ad uno dei 'cavalli di razza' di questa edizione 2022 di Ballando con le stelle .potrebbe (il condizionale è d'obbligo) doversi ritirare molto presto dalla trasmissione, per motivi di salute che, arrivati a questo punto, non si possono proprio più sottovalutare. ...