Gabriel Garko finito in ospedale | come sta il protagonista di “Ballando con le Stelle”

Iva Zanicchi potrebbe saltare la puntata di Ballando con le Stelle di sabato 29 ottobre. Un altro intoppo per il programma che, dopo l'incidente di, potrebbe trovarsi a fare i conti con una concorrente in meno. No, la possibile assenza della cantante non c'entra nulla con la diatriba con Selvaggia Lucarelli , ma stando alle ...Argomenti trattati Ballando con le Stelle: Iva Zanicchi a rischio L'indiscrezione su Iva Zanicchi Ballando con le Stelle: problemi anche conLa presenza di Iva Zanicchi a Ballando con ...Nella giornata di giovedì 27 ottobre la conduttrice ha annunciato con un video diffuso sui social che Gabriel Garko si è fatto male ad un braccio e che le sue condizioni destano preoccupazione. Il ...Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi a rischio: la cantante dovrebbe saltare la prossima puntata dello show danzante. La presenza di Iva Zanicchi a Ballando con le Stelle è a rischio. La concorrente d ...