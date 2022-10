QN Motori

Per capire come si affronta la difficile sfida del mercato, ascoltiamo Raffaeledi Renault Italia. Non pensa sia azzardato puntare tanto sull'elettrico, come molti costruttori fanno, in ...Un concetto ribadito anche da Raffaele, amministratore delegato di Renault Italia nel ... 'Il progetto è sicuramente è in corso ma preferisco sia ilha delineare tutto con la conferenza del ... Fusilli, CEO Renault Italia «Puntiamo sul full hybrid di alto livello» Il mestiere di manager automotive è quanto mai complicato, specie in questa era di passaggio dal motore termico a un futuro elettrico. Per capire come si affronta la difficile sfida del mercato, ascol ...Intervista esclusiva a Raffaele Fusilli, amministratore delegato della Losanga in Italia, con obiettivi e aspirazioni di Renault sul mercato ...