Furiosa | Anya Taylor-Joy ha annunciato la fine delle riprese

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ledisono ufficialmente terminate e-Joy ha voluto ringraziare tutti con una dedica. La produzione diè stata finalmente completata, a confermarcelo è stata-Joy che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un post per annunciare la conclusione. Nel suo messaggio l'attrice ha elogiato il cast e la troupe del film, esprimendo la sua gratitudine per aver avuto l'opportunità di lavorare con loro, sottolineando che questa esperienza l'ha resa "più forte di quanto non avesse mai pensato di poter essere". "Che razza. Di. Corsa", così-Joy apre il suo post, accompagnandolo con una serie di fotografie, per poi continuare, "Grazie a chi è ...