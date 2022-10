Frangia che vince non si cambia | vero Ambra?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Alla sua prima esperienza come giurata di X Factor,Angiolini affronta il primo live puntando sulla sua pettinatura preferita. Una certezza che non delude mai, specialmente in abbinamento al rossetto rosso.: come sceglierla e portarla guarda le fotoAngiolini, romantica e moderna per X Factor 2022 Pantaloni in latex, camicia tuxedo aperta, manicure spaiata. Per il primo live di X Factor 2022 la star di “T’appartengo” sceglie un outfit ultra moderno di sapore androgino. Accompagnato però dal beauty look più femminile di sempre. ...