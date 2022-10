Franco Battiato | genio della musica italiana | arriva sul grande schermo!

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Per celebrareindiscussosulschermo, il film evento– La Voce del Padrone diretto da Marco Spagnoli, dal 28 novembre al 4 dicembre solo al cinema. Chi ha prodotto “La Voce del Padrone”? Prodotto da RS Productions e ITsART, la piattaforma streaming dedicata all’arte e alla cultura, il film evento– La Voce del Padrone è infatti, un viaggio nellae nella vita di, attraverso le sue esibizioni più significative, immagini di repertorio e i racconti di testimoni d’eccezione che ci restituiscono la sua storia e la sua ...

... spaziando nell'oceano dei generi musicali ed artistici, raccogliendo premi e riconoscimenti ai massimi livelli; avvicinandosi infine ae alla musica che proviene dall'altrove, come ...Voli imprevedibili e ascese velocissime di" , uno spettacolo con Gianluca di Febo e Andrea Scanzi, scritto e raccontato da Scanzi con le esecuzioni e interpretazioni musicali di ...Franco Battiato: Un viaggio musicale. Un viaggio fisico, ma anche ideale, da Nord a Sud dell'Italia per raccontare Franco Battiato e la sua ...Arriva al cinema, dopo la presentazione al Taormina Film Film 2022, il film evento “Franco Battiato – La Voce del Padrone”, un omaggio al grande cantautore siciliano e al suo storico album, primo in I ...