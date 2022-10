Fortnite Capitolo 3 – Stagione 4 | Come completare le Sfide della Settimana 6

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Le6 per la4 del3 di Forntite sono disponibili, completandole otterrete i punti esperienza necessari per livellare nel Pass Battaglia.sempre a seguire vi riportiamo la Guida per completarle. Accetta una taglia da una bacheca delle taglie entro 30 secondi dall’atterraggio Sfida molto semplice da, vi basterà atterrare in un punto dove è presente la bacheca delle taglie e accettarla. Avete 30 secondi di tempo, vi consigliamo di farlo a Pinnacoli Pendenti. Atterra a Pinnacoli Pendenti e finisci nella top 10 Se atterrate a Pinnacoli per fare la precedente sfida, avvierete anche questa, tuttavia per completarlada nome dovete sopravvivere fino alla Top 10. Attraversa un muro ...