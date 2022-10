Formula 1 - Budget Cap | per Red Bull multa da 7 milioni e ore in meno in galleria del vento

(Di venerdì 28 ottobre 2022) RedRacing dovrà pagare unadi 7di euro e dovrà rinunciare al 10% del tempo indelper lo sviluppo della prossima monoposto. questo il fulcro dell'accordo raggiunto dalla squadra di Milton Keynes con la Federazione in seguito alla violazione delCap del Mondiale 2021. Il comunicato della FIA. Secondo quanto emerso dall'indagine della Federazione, RedRacing ha sforato ilcap di 2,1di dollari. La FIA ha inoltre verificato 13 errori procedurali che hanno portato la squadra a escludere costi che invece erano inclusi nelcap e viceversa. La Federazione ha dunque evidenziato che: "RedRacing è stata ritenuta in violazione del ...

campione del mondo svuota il campo dalle ceneri lasciate sulla sua Red Bull dalla vicenda sanzioni inflitte dalla Federazione Internazionale alla Red Bull per lo sforamento delcap, Formula 1 GP Messico: il risultato della gara andata in scena sul meraviglioso Autodromo Hermanos Rodrìguez. Spettacolo super Ennesimo trionfo targato Red Bull nel Mondiale di Formula 1 2022.