Formazione | da Fondirigenti nuovo avviso dedicato a leadership femminile con 1 | 5 mln di euro stanziati

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos/Labitalia) - È finalizzato a diminuire lo 'spread' che caratterizza lamanageriale alil2/2022 di, il fondo interprofessionale leader in Italia per lacontinua del management, promosso da Confindustria e Federmanager. L'stanzia 1,5 milioni diper interventi formativi rivolti esclusivamente al managemente vuole essere uno strumento concreto a supporto della crescita della competitività aziendale e della riduzione del gender gap formativo attraverso l'investimento nelle competenze sui temi del cambiamento, della sostenibilità, della digitalizzazione e della diversity & inclusion. Come spiega il direttore generale del Fondo, ...