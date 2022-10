Fondazione Banco di Napoli | Orazio Abbamonte eletto nuovo presidente

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è ildelladi. Giurista, classe ‘61, ha ricoperto già la carica di consigliere generale e ruoli di vertice all’interno della. Ilè statocon 15 voti su 19 dai consiglieri generali presenti questa mattina durante il Consiglio riunitosi presso la sede dell’Ente, in via dei Tribunali. I consiglieri generali hanno, dunque,ilCda in carica per il prossimo quadriennio, 2022-2026, composto oltre che dal, dalla viceRosaria Giampetraglia, professore ordinario di Diritto Civile ...