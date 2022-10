Flirt a È sempre mezzogiorno | lo rivelano così | grande “sorpresa”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) A “” si è scoperto unavvenuto dietro le quinte della trasmissione È. In un primo momento, l’annuncio ha sorpreso. Una storia Instagram ha sorpreso tantissime persone. Una rivelazione di unavvenuto nella nota trasmissione condotta da Antonella Clerici, Oggi è un altro giorno. Hanno deciso di rivelare iltramite social. Ma lainiziale ha lasciato posto l’ironia del contenuto. Fonte foto: InstagramÈè un programma di punta in casa Rai. Quanto costruito dagli autori e da Antonella Clerici si è collegato a gran parte del pubblico. Il programma non mette in campo solo la cucina ma anche tanti artisti di questo settore. Ed è ...

CiakGeneration

... poi, a definire la ex lo " zimbello del mondo intero " per il presuntocon il rapper L - ... Che tu possa continuare a crescerecosì felice e sana. Sei la mia piccola principessa e lo sarai ......con un/a ex sperando che sia cambiato/a oppure vi richiamerà qualcuno con cui avete avuto un... Non è escluso che riemergano dei conflitti irrisolti con gli amici dima forse dovreste anche ... Paul Wesley è a Roma in compagnia del nuovo presunto flirt Gli indizi Un po' a "sorpresa" È sempre mezzogiorno è stato scenario di un flirt tra due volti noti delle televisione italiana. Ecco di chi si tratta.Oggi, giovedì 27 ottobre 2022, si è registrata la settima puntata della ventiduesima edizione di Amici in onda domenica 30 ottobre prossimo.