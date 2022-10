Fiorentina – Istanbul Basaksehir | i convocati

Sociedad 0 - 2 Visualizza Europa League CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45Basaksehir 2 - 1 18:45 RSC Anderlecht - FCSB 2 - 2 18:45 Villarreal - H Be'er Sheva 2 - 2 18:45 Austria -...FIRENZE " Laaggancia in classifica in testa al girone A di Conference League l'Basaksehir, battendo 2 - 1 la formazione turca al Franchi. Sarà l'ultima giornata del gruppo, in programma ...È un grido di dolore quello della campionessa fiorentina di salto in lungo ... «La gara più importante alla quale so già che parteciperò sono gli Europei di Istanbul, le gare che precederanno ...Ultime dall'allenamento svolto in tarda mattinata dalla Fiorentina al centro sportivo all'indomani della vittoria contro l'Istanbul Basaksehir e a soli tre giorni dalla trasferta di ...