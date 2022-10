Fiorello | incidente hot durante la rassegna stampa su Instagram | ecco cos’è successo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ilche non t’aspetti. Lo showman siciliano scalda i motori, in attesa di lanciare “Viva Rai2” prima su RaiPlay dal 7 novembre e poi dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre sulla seconda rete della Rai dalle 7 alle 8:30. Archiviate le polemiche con la redazione del Tg1 che ha storto il naso per l’arrivo disulla prima Rete, i preparativi per il grande ritorno sono in corso. Così, dopo diversi mesi, il conduttore ha preso in mano il suoper alcune prove tecniche dal titolo “Aspettando Viva Rai2”. Mauna direttaqualcosa è andato storto.ha inquadrato con il cellulare un i-Pad, dove si vedono chiaramente due pagine del browser con due video porno, aperte in precedenza. Che sia voluto? Dagospia ha immortalato l’immagine “incriminata”. La ...