Fiorello | che gaffe | inquadra il tablet durante la diretta social e spunta un video porno FOTO

La prima ipotesi èsia stato effettivamente un clamoroso scivolone esi sia dimenticato di chiudere le schede incriminate. La seconda èsi sia trattato di pop - up automatici e ...Curioso fuori programma a luci rosse per Rosariosta per tornare in grande stile in tv con il suo 'Viva Rai2'andrà su RaiPlay a partire dal 7 novembre e poi dal lunedì al venerdì dal 5 dicembre sulla seconda rete dalle 7 alle 8:30.Durante una diretta sui social Rosario Fiorello si è reso protagonista di una terribile gaffe a causa di alcuni video osé.Ecco cos'è accaduto al presentatore, che si è reso protagonista su Instagram di uno scivolone vietato ai minori. Ci sono però dei dubbi a riguardo!