Fiorello | che gaffe! Dal suo iPad spunta un film a luci rosse – FOTO

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Una piccola disattenzione è costata un po’ ache si è “messo a nudo” sui social mostrando lo schermo del suoChe gaffe dello showman siciliano che nelle scorse ore ha pubblicato un video su Instagram visto da milioni di persone in cui ha inquadrato il suodove c’era un dettaglio che L'articolo proviene da Inews24.it.

inquadra il tablet, ma sullo schermo spunta una finestranasconde un video porno . Una gaffe o solo l'ultima trovata comunicativa Lo showman si è fatto 'beccare' con le mani nella ...Rosariosi è reso protagonista di una gaffe durante una diretta via socialin molti credono in realtà fosse voluta. Il conduttore aveva dei video per soli adulti aperti sul desktop del ...