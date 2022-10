Agenzia ANSA

Le autorità filorusse hanno annunciato che tutti i residenti della parte temporaneamente occupata della regione di Zaporizhzhia riceveranno la cosiddetta "automatica della Federazione Russa" dal 30 ottobre. Lo ha affermato Ivan Fedorov il sindaco in esilio di Melitopol, città attualmente sotto occupazione russa. Lo riporta l'Ukrainska ...... ha senza mezzi termini chiarito che non hanel governo e nel centrodestra che ha intenzione di guidare. Ne risulta quindi azzerata l'agibilità politica deinella maggioranza, ... Filorussi, cittadinanza russa a chi vive in regione Zaporizhzhia Le autorità filorusse hanno annunciato che tutti i residenti della parte temporaneamente occupata della regione di Zaporizhzhia riceveranno la cosiddetta "cittadinanza automatica della Federazione Rus ...