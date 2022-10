Federica Pellegrini si sveglia così | lo scatto senza filtri che ha conquistato il web

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 28 ottobre 2022)ha pubblicato una fotografia che la ritrae appena, mentre si sta concedendo qualche selfie. Eccola, bellissima! Laè una delle più note nuotatrici italiane. Con il suo stile libero, la sportiva ha infattinumerosissimi titoli mondiali e olimpici. E’ inoltre spesso apparsa anche nel piccolo schermo italiano, in qualità di testimonial per vari marchi e di giudice di ‘Italia’s Got Talent‘. Come si è mostrata di recente la bella? Il suosta facendo il giro del web ed è diventato – in men che non si dica – virale. Sul suo profilo Instagram ufficiale, laha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono sul lettone. “Buongiorno“, dice la nuotatrice a tutti i suoi fan ...