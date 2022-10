Federica Pellegrini per i centri antiviolenza della Rete Dire | “Sostengo chi si batte per far sì che tutte le donne credano nella loro forza” – Video

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “La violenza sulleè un tema che riguardae tutti. Per questo, ho partecipato con convinzione al progetto di D.i.Re, consapevole che l’esistenza deiè fondamentale per le tantissimeche si trovano in situazioni di maltrattamento o violenza. Continuerò a impegnarmi per contrastare questa forma di violenza, perché il cambiamento parte da ognuno di noi”. Lo ha detto la campionessa di nuoto,, che sostiene iD.i.Re, che supportano gratuitamente oltre 20.000ogni anno e le accompagnano nelpersonale percorso di fuoriuscita dalla ...

La Divinaè ormai lontana dalle gare di nuoto che l'hanno vista vincitrice in più occasioni tra record mondiali e personali; una scelta ponderata, come da lei stessa dichiarato, che non le ...ha lasciato le gare da un anno . E nei primi mesi della sua nuova vita ha sposato a Venezia l'ex allenatore Matteo Giunta . La fine di allenamenti massacranti e continui sta ...È iniziata una nuova fase della vita di Federica Pellegrini, che da quasi un anno ha detto addio alle competizioni e all'agonismo.“Cavoli, adesso ho un seno! Incredibile!”. Federica Pellegrini rivela come stia cambiando il suo corpo dopo la fine della sua attività agonistica. La campionessa del nuoto, intervista da Grazia, ha co ...